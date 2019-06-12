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В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства

Полицейские призвали коллег последовать их примеру, чтобы избежать столкновений и беспорядков.

В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства
Фото: Jurnal.md

Группа офицеров Министерства внутренних дел Молдовы заявила о своей поддержке нового правительства под руководством Майи Санду.

Об этом полицейские объявили вечером 11 июня, сообщает Укринформ.

"Мы признаем новое правительство. Призываем всех коллег последовать нашему примеру, чтобы избежать столкновений, беспорядков или конфликтов, для поддержания общественного порядка. Мы обращаемся ко всем людям, которые сегодня вынуждены выполнять незаконные приказы, выполнять грязную работу, быть с нами. Я ветеран войны, работаю в системе МВД много лет и знаю, что вас много, что вы - достойны. Будьте достойны данной присяги", - заявил глава Национальной следственной инспекции Генерального инспектората полиции Анатолий Маковей.

С таким же обращением к сотрудникам отряда специального назначения "Фулджер" обратился подполковник Юрие Кашку.

Офицеры аргументировали свой выбор таким образом: они разочарованы тем, что происходит в стране.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.

11 июня президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента.

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