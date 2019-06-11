Водолазы обнаружили тела еще 4 туристов, погибших при крушении катера в Будапеште

Пропавшими без вести считаются еще четыре человека.

Водолазы в Будапеште обнаружили тела четверых туристов, погибших при крушении катера на Дунае. Останки подняты на берег, сообщает агентство Reuters.

Спасатели обнаружили часть затонувшего катера, поднять его целиком пока не удается. Водолазы закрепили на катере ремни, чтобы поднять его с помощью плавучего крана. При поднятии лодки спасатели постепенно будут обследовать каждую ее часть. Координаторы поисковой операции предполагают, что четверо пассажиров, пропавших без вести, могут находиться внутри катера.

Напомним, крушение катера "Русалка" произошло на Дунае 30 мая. Катер столкнулся с круизным лайнером и утонул за 29 секунд. На борту находились туристы из Южной Кореи и двое членов экипажа. Тела всех жертв, кроме четырех, уже найдены.

Капитан круизного лайнера, столкнувшегося с катером - 64-летний гражданин Украины, он задержан по обвинению в несоблюдении правил безопасности на воде.

Напомним, ранее полиция нашла тела двух южнокорейских мужчин. Один был найден примерно в 3,2 километра от моста Маргит, где случилось столкновение катеров, останки другого тела - в 5,6 ккм вниз по течению. Таким образом пропавшими без вести остаются 4 человека. В результате крушения выжили только семь туристов.