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Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов

Поиски приостановлены из-за сильного ветра и снегопада.

Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов
Фото: www.risk.ru

Пилоты Военно-воздушных сил Индии обнаружили в Гималаях тела пятерых человек во время поиска восьми альпинистов, которые пропали без вести на прошлой неделе. Об этом сообщает The Guardian.

По данным местных властей, тела обнаружили в северном штате Уттаракханд перед тем, как спасательную операцию остановили из-за сильного снегопада и ветра. Ожидается, что поиски пропавших возобновятся во вторник.

Чиновники консультируются с индийской армией о том, как забрать тела.

Информация о пропаже туристов появилась в субботу, 1 июня. Вчера два вертолета ВВС Индии провели поиски вокруг горы Нанда Деви, второй по высоте вершины Индии на высоте 7400 м. Именно на эту гору собиралась взобраться группа альпинистов по ранее не использовавшемуся маршруту.

В ходе поисков спасатели обнаружены признаки схода лавин.

Среди пропавших - четыре гражданина Великобритании, двое - США, по одному - Австралии и Индии.

Напомним, что на горе Эвересте с начала года погибли уже 11 человек. Желающих покорить вершину мира столько, что на маршруте восхождения образовались пробки.

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