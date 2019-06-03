Нидерланды обратились в Еврокомиссию с просьбой отменить безвиз для Албании

Европейская комиссия получила от Нидерландов обращение с просьбой пересмотреть безвизовый режим с Албанией из-за опасений в связи с угрозой албанской организованной преступности. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, пишет "Европейская правда".

"Да, мы можем подтвердить, что Европейская комиссия получила сообщение от Нидерландов относительно Албании в контексте применения механизма приостановления действия безвизового режима", - сказала она. в понедельник на брифинге для журналистов в Брюсселе

"Комиссия тщательно оценит содержание сообщения в соответствии с процедурой и основываясь на соответствующих данных и имеющейся информации о конкретных обстоятельствах. Следующим шагом станет информирование с нашей стороны Европарламента и Совета ЕС. Затем они дадут свою оценку и анализ... Любые шаги к инициированию процедуры приостановления безвиза обязаны следовать после тщательной оценки и анализа", - добавила Берто.

По правилам у комиссии есть месяц на изучение сообщения от Нидерландов. Только после этого может быть принято решение от отмене безвизового режима. По словам Берто, это первый в истории случай, когда член ЕС просит о прекращении безвиза с третьей страной.

В апреле парламент Нидерландов проголосовал за решение поручить правительству обратиться в Брюссель с требованием восстановления визового режима для граждан Албании, который был отменен в 2010 году. Депутаты мотивировали такое решение тем, что только так можно бороться с криминальными албанскими бандами в Нидерландах.

Напомним, в начале мая в столице Албании - Тиране - произошли массовые протесты и беспорядки. Республика Албания с населением в 2,9 млн человек входит в число беднейших государств Европы. В 2019 году власти надеются начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.