Трамп обозвал мэра Лондона "отмороженным неудачником"

Президент США находится с госвизитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

Президент США Дональд Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно критиковал американского президента в прошлом.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, обнаружил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента США - безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал Трамп.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

"Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который также ужасно работал... В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита", - добавил Трамп, отметив, что его самолет заходит на посадку в аэропорт Лондона.

Как сообщалось, Трамп находится с государственным визитом в Великобритании с 3 по 5 июня.

Напомним, ранее мэр Лондона Хан сравнил риторику Трампа с фашистской.

Напомним, ранее президент США выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брексите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Британии Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.