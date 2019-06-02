Израиль атаковал военные базы в Сирии в ответ на удар по Голанам

Израильские военные атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, который произошел прошлой ночью. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (IDF).

"Вчера вечером из Сирии в Израиль были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ мы нанесли удар по нескольким военным целям сирийских вооруженных сил", - сообщили в Армии Израиля.

Израиль атаковал в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах и батарею ПВО SA-2, передает "Новая газета".

В IDF также заявили, что «будут решительно действовать» в случае атак со стороны Сирии.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что после обстрела израильскими военными трое сирийских военных погибли, еще семеро получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сам отдал приказ об ответных ударах по сирийским объектам.

Last night, 2 rockets were launched from Syria to Israel, 1 landing within Israeli territory. In response, we struck a number of Syrian Armed Forces military targets. pic.twitter.com/xzk5Crsa5q — Israel Defense Forces (@IDF) 2 июня 2019 г.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. После этого Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Голанские высоты — спорная территория, в 1967 году Израиль захватил их западную часть, ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году Израиль принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Совбез ООН признал его недействительным.