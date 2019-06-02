Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, подозревают полицейских (обновлено)
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Известный испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Луценко не позвали на совещание к Зеленскому
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Зеленский ввел новые должности в Администрации президента
Новий-старий Петро Порошенко
Новий-старий Петро Порошенко
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
ГлавнаяМир

Израиль атаковал военные базы в Сирии в ответ на удар по Голанам

Погибли трое военных, семеро получили ранения.

Израиль атаковал военные базы в Сирии в ответ на удар по Голанам
Израиль атаковал военные базы в Сирии в ответ на удар по Голанам
Фото: EPA\UPG

Израильские военные атаковали несколько военных целей в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, который произошел прошлой ночью. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (IDF).

"Вчера вечером из Сирии в Израиль были выпущены две ракеты, одна из которых приземлилась на израильской территории. В ответ мы нанесли удар по нескольким военным целям сирийских вооруженных сил", - сообщили в Армии Израиля.

Израиль атаковал в том числе две артиллерийские батареи, ряд наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах и батарею ПВО SA-2, передает "Новая газета".

В IDF также заявили, что «будут решительно действовать» в случае атак со стороны Сирии.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что после обстрела израильскими военными трое сирийских военных погибли, еще семеро получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сам отдал приказ об ответных ударах по сирийским объектам.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. После этого Сирия потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Голанские высоты — спорная территория, в 1967 году Израиль захватил их западную часть, ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году Израиль принял закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над Голанскими высотами. Совбез ООН признал его недействительным.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также