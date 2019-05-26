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Войска Асада применили запрещенные фосфорные бомбы при обстреле Идлиба

Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Войска Асада применили запрещенные фосфорные бомбы при обстреле Идлиба
Архивное фото
Фото: Military.com

Армия сирийского президента Башара Асада применила запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором при обстреле провинции Идлиб.

В ночь на 26 мая авиация сбросила бомбы с белым фосфором в районе города Хан-Шейхун и поселка Абидин, передает Анадолу.

В результате бомбардировок вспыхнули пожары на сельхозугодиях. Уничтожены десятки гектаров посевов. Огонь до сих пор не удалось локализовать.

"В соцсетях выложены неопровержимые доказательства применения запрещенного оружия, которое поражает мозг и легкие человека, и в итоге приводит к мучительной смерти", - говорится в сообщении.

Ввиду того, что большинство жителей Хан-Шейхуна и Абидина за последние два месяца покинули зону интенсивных обстрелов и авиаударов, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Напрошлой неделе США обвинили Асада в применении химоружия. По данным Вашингтона, атака произошла в северо-западной провинции Идлиб утром 19 мая. По имеющимся данным,  вероятнее всего, были использованы бомбы, начинённые хлором.

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