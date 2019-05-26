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Иран предложил странам Персидского залива принять пакт о ненападении

"Мы будем защищаться от любых военных действий против Ирана".

Иран предложил странам Персидского залива принять пакт о ненападении
Мохаммад Джавад Зариф
Фото: EPA/UPG

Иран предложил странам Персидского залива принять пакт о ненападении.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Багдаде, пишет Reuters.

"Мы будем защищаться от любых военных действий против Ирана, экономических или вооруженных, и мы встретим эти действия силой", - предупредил он.

Он также призвал европейские страны принять меры, чтобы сохранить ядерное соглашение, подписанное Ираном.

Напомним, в последнее время у Ирана сильно испортились отношения с Соединенными Штатами Америки, которые поддерживают регионального соперника Ирана - Саудовскую Аравию.

США объявили террористической организацией Корпус стражей Исламской революции, а Иран в ответ - Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за планирование операций и управление войсками на Ближнем Востоке.

В течение мая в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть потребляемой в мире нефти, произошло несколько нападений на танкеры.

Иран отрицает свою причастность к пиратским действиям, но США решили направить в регион авианосец и дополнительно 1500 военных.

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