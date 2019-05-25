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Французская полиция опубликовала фото причастного к взрыву в центре Лиона

У 13 пострадавших - небольшие повреждения нижних конечностей.

Фроанцузька полиция опубликовала стоп-кадр с камер наблюдения, на котором видно причастного к взрыву в центре Лиона, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом сообщает France Info.

Фото: twitter.com/franceinfo

"Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в светлые шорты, зеленую толстовку и темные очки", - пишет издание.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась. Полиция объявила его в розыск.

Взрыв самодельной бомбы в Лионе привел к повреждениям у 13 человек, в том числе - 8-летней девочки. 11 пострадавших госпитализировали.

"Полученные травмы - небольшие повреждения нижних конечностей, что было вызвано мелкими винтами длиной 1 см и шариками диаметром 2 мм", - рассказал медик, ставший свидетелем взрыва.

Напомним, взрыв в Лионе произошел около 17:40. По данным полиции, взорвалась посылка, лежавшая на земле возле пекарни "Ла-Бриошь Доре". Кроме взрывчатого вещества, посылка была заряжена винтами и металлическими шариками.

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