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​Тереза Мэй уйдет в отставку

Британский премьер не смогла заручиться поддержкой своего плана "брексита".

​Тереза Мэй уйдет в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выступает с речью перед голосованием в парламенте, 15 января 2018.
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии.

После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра, пишет BBC.

Мэй сообщила о своем решении уйти после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Новые предложения Мэй по "брекситу", объявленные ею во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте.

Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой своего плана "брексита".

Накануне в отставку также подала лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом. Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.

Напомним, Тереза Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года. Она сменила премьер-министра Дэвида Кэмерона, который отказался выводить Великобританию из Евросоюза.

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