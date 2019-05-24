В США выдвинули 17 новых обвинений против Ассанжа

Министерство юстиции США обнародовало 17 уголовных обвинений против соучредителя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Reuters.

Отмечается, что Ассанж незаконно опубликовал имена секретных источников, сговорился и помогал бывшему военному аналитику разведки Челси Мэннинг в получении доступа к секретной информации.

Превентивное обвинительное заключение было вынесено чуть более, чем через месяц после того, как Минюст предъявил Ассанжу обвинение в сговоре с Мэннинг для получения доступа к правительственному компьютеру в 2010 году, когда произошла утечка большого массива информации о войнах в Афганистане и Ираке.

Напомним, Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию или Соединенные Штаты. В начале апреля он покинул посольство и сразу же был арестован.

В марте Ассанж был лишен всех средств связи из-за нарушения письменного обязательства от 2017 года не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. Он распространил заявление о невиновности России в "деле Скрипаля". Позже Эквадор начал переговоры с британским правительством о выдаче Ассанжа.

Парламент Великобритании предложил экстрадировать Ассанжа в Швецию.

Лондонский королевский суд района Сазерк 1 мая приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение правила выхода под залог.