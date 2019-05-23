Выборы в Европарламент: останутся ли у Украины друзья в новом составе?

C 23 по 26 мая в странах-членах ЕС пройдут выборы представителей в Европарламент . Завершение мандата теперешнего созыва ЕП проходит на фоне роста популярности крайне правых партий, а традиционное большинство Европейской народной партий (ЕНП) и Партии социал-демократов (СД) рискует уменьшить свое влияние в новом Европарламенте. А в случае объединения ультраправых в единую фракцию для Украины продвигать свою повестку окажется вызовом на следующую пятилетку.

Фото: The Parliament Magazine

Центробежные силы

В нынешнем составе Европарламента значимые для Украины вопросы принимались более, чем убедительным большинством: предоставление Украине безвизового режима в 2017 году, выделение макрофинансовой помощи, резолюции в поддержку украинских заложников, удерживаемых в РФ, и, напоследок каденции – решение избавить Россию возможности быть стратегическим партнером ЕС, в частности из-за оккупации Крыма и восточных территорий. Однако, в новом составе Европарламента прогнозируется другая расстановка сил и диалог, очевидно, тоже будет другим.

Голосование в странах ЕС пройдет с 23 по 25 мая в ходе которого будет избран 751 евродепутат. Голосовать будут все 28 стран, включая Великобританию, несмотря на Brexit, который все же отложен, а не отменен и 73 из 751 британских депутата в ЕП будут представлять интересы Соединенного Королевства до того момента, пока британский вопрос не будет окончательно закрыт.

Но, Brexit – не единственная головная боль в Европе: в следующем ЕП может появится центробежная сила в виде альянса праворадикальных сил. «Существуют выступления против Европы, популистские, антиевропейские выступления против Брюсселя, и, таким образом, повышается популярность. Они (силы – ред.) встречаются повсюду в Европе», - сказал Манфред Вебер в ходе съезда ЕНП в Бухаресте.

Фото: EPA/UPG Главный кандидат на пост следующего председателя Европейской комиссии Манфред Вебер во время предвыборного турне в Загребе, 18 мая 2019.

Правые популисты объявили о своем решении объединится в единый альянс после выборов. Лидеры движений «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен и итальянской «Лиги», возглавляемой вице-премьером Италии Маттео Сальвини объявили о создании фракции «Европейски альянс народов и наций» (EAPN) после выборов с «националистической повесткой» во время встречи праворадикальных движений в Милане. В альянс также войдут «Датская народная партия», партия «Истинные финны» партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» из Франции и Австрийская партия свободы (АПС).

По предварительным опросам, правопопулистские партии получат 82 мандата, что на 45 больше, чем имеет сейчас «Европа наций и свобод» (ENF). К тому же есть и опасения, что к альянсу популистов присоединятся депутаты из партии «Фидес» (FIDESZ) венгерского премьер-министра Виктора Орбана, после того как в марте Европейская народная партия приостановила членство «Фидес» из-за ряда разногласий на фоне голосование в Европарламенте за введение санкций против Венгрии из-за обвинений в нарушении европейских ценностей.

Таким образом, правые популисты, объединившись могут стать четвертой по численности фракцией Европарламента. Весте с тем, несмотря на потери, Европейская народная партия предварительно получает 173 мандата, Социал-демократы – 152 места, Альянс либералов и демократов – 109.

Украина в европейской повестке

Наиболее лояльными политическими силами в ЕС остаются Европейская народная партия и Партия социал-демократов. Как считает эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук, для Украины важно сохранить существующий уровень взаимодействия с ЕС.

«Наиболее привлекательным сценарием для Украины стало бы сохранение статус-кво. ЕНП и социал-демократы вообще благосклонно относятся к Украине.

Шпитценкандидат от ЕНП Манфред Вебер (кандидат на пост главы Еврокомиссии – ред.) публично осуждал Северный поток - 2, можно было бы и дальше рассчитывать на поддержку Европарламента. Наиболее негативным сценариям стала бы победа объединенной правой - тогда бы не только Украина, но и ЕС постигли бы существенные проблемы. Однако, во-первых, согласно опросам, победить они не смогут, особенно на фоне скандала в Австрии (отставка вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе после обнародования видео его разговоров с россиянкой Аленой Макаровой о сомнительных инвестициях – ред.), и объединяться им (правопопулистским партиям – ред.) будет трудно: Сальвини слишком харизматичный лидер, и в одной лодке с Орбаном и Ле Пен им будет тесно, а Качиньский вообще не вписывается в эту компанию, потому что не разделяет ее пророссийских сантиментов. Что касается возможной коалиции ЕНП, социалистов и социал-демократов с ALDE, - то такой вариант для Украины вполне приемлем, хотя и не идеальный», - считает Сергей Герасимчук.

Фото: EPA/UPG

Эксперт центра Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабик (Balazs Jarabik) предполагает, что новый состав Европарламент не изменит свой подход не только к Украине, но и к России.

«Задача в отношении санкций в отношении России может исходить от некоторых стран-членов, но она не будет исходить от ЕП или самой Комиссии», - считает эксперт.

Балаш Ярабик считает, что, несмотря на рост популярности, правопопулисты все равно останутся в оппозиции.

«Хотя выборы еще впереди, я не думаю, что произойдут изменения в основных фракциях, EPP, PES и ALDE. Так называемые, популисты и правое крыло вряд ли выиграют больше, чем 1/3, и, скорее всего, будут в оппозиции в следующем ЕП.

Украина укрепила свои позиции, а также свои возможности в Брюсселе. В то же время, до выборов в Брюсселе и/или в ключевых столицах ЕС все меньше и меньше проявлялись события и интерес. Многие устали от непрекращающегося толчков Украины, это касается и России, а не только ее внутренних проблем (например, реформ). Президентство Зеленского может повысить интерес, но интерес нового президента гораздо меньше во внешней политике. Я бы порекомендовал Украине проявлять большую активность, когда речь идет о ее внутренних делах, особенно о реформах и о мобилизации ЕС больше для Украины и, возможно, меньше против России», - подытожил эксперт.