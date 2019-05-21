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Макрон: главные враги Европы - националисты, финансируемые Россией

"Россияне сейчас как никогда активны в финансировании и поддержке экстремистских партий".

Макрон: главные враги Европы - националисты, финансируемые Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что главными врагами Европы являются националисты, которые получают поддержку и финансирование из России.

Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает "Укринформ".

"Врагами Европы являются те, кто не верит в свое будущее. Националисты, которые хотят ее разделить... являются главными врагами... Я впервые вижу связь между националистами и зарубежными интересами, целью которых является уничтожение Европы", - сказал Макрон.

Он добавил, что россияне сейчас как никогда активны в финансировании и поддержке экстремистских партий в Европе. Президент также отметил, что националисты выступают против всего, что в интересах Франции.

"Их проект ослабляет Францию и разделяет Европу", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции также отметил опасность, которую представляют для Европы США и Китай. В связи с этим он выступил за принятие европейской учредительной конвенции между представителями нового руководства ЕС и гражданами после проведения выборов в Европарламент 26 мая. Этот документ, по словам Макрона, должен определять стратегию Европы на следующие пять лет и должен включать в себя и внесение изменений в Соглашение о ЕС.

Напомним, выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая. Во Франции, по социологическим прогнозам, лидерами гонки являются либерально-демократическая партия Макрона "Республика, вперед", а также крайняя правая националистическая политическая сила "Национальное объединение" во главе с лидером французских националистов Марин Ле Пен.

В прошлом году стало известно, что Де Пен перед выборами получила деньги от российских бизнесменов, которые также имеют влияние и в Украине.

Согласно данным мартовских соцопросов, правые движения существенно усилят свое присутствие в Европарламенте, а консерваторы и социал-демократы теряют свою популярность.

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