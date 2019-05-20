Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Обострение отношений между Израилем и Палестинской автономией возникло в начале мая.

Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.

Об этом в понедельник израильская газета The Times of Israel, передает Интерфакс.

Палестинцы со своей стороны пообещали прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.

В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону в районе сектора Газа для палестинских рыбаков, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.

В начале мая сообщалось, что Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Обострение отношений между Израилем и Палестинской автономией произошло накануне международного музыкального конкурса "Евровидение". С 4 мая по состоянию на 6 мая палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе. Итогами ударов израильских ВВС по сектору Газа стала гибель 23 палестинцев, 10 из них - боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ.