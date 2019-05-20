В Австрии все министры от правопопулистской АПС ушли в отставку

Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии.

Как сообщил представитель АПС вечером в понедельник, 20 мая, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля, передает DW.

Ранее в тот же день Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.

В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем. По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о роспуске правительственной коалиции. Это стало следствием скандала вокруг видеозаписи, на которой его заместитель, глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с неизвестной россиянкой - возможно, подставной - и предлагает ей правительственные контракты в обмен на политическую поддержку.

Штрахе подал в отставку после того, как эта запись попала в СМИ. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян. Он заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело". Его встречу проверит прокуратура страны.

Досрочные парламентские выборы в Австрии проведут в сентябре/