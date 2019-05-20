У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Уайлдер тяжелым нокаутом в первом раунде защитил пояс WBC и заставил задуматься Усика
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Присяга президента: «было весело». Но не всем
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Официальный сайт президента Украины начали обновлять под Зеленского, убрав все новости Порошенко (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии (обновлено)
ГлавнаяМир

В Австрии все министры от правопопулистской АПС ушли в отставку

Коалиция в Австрии распалась из-за видео с "богатой россиянкой".

В Австрии все министры от правопопулистской АПС ушли в отставку
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Фото: EPA/UPG

Спустя три дня после начала в Австрии коррупционного скандала с участием вице-канцлера и главы Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, в отставку подали все министры от этой правопопулистской партии.

Как сообщил представитель АПС вечером в понедельник, 20 мая, таким образом партия отреагировала на намерение канцлера Себастьяна Курца сместить с должности главы МВД представителя АПС Херберта Кикля, передает DW.

Ранее в тот же день Курц заявил, что предложил президенту страны Александеру ван дер Беллену уволить Кикля, который занимал пост генсека АПС в июле 2017 года, когда было снято распространенное в СМИ провокационное видео с участием Штрахе и главы парламентской фракции АПС Йоханна Гуденуса.

В свою очередь оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии потребовала, чтобы в отставку ушел весь кабинет, во главе с Курцем. По словам главы СДПА Памелы Ренди-Вагнер, новое правительство должно быть составлено из экспертов. Только такой шаг стал бы "хорошим и жизнеспособным решением", заявила Ренди-Вагнер после беседы с главой государства ван дер Белленом.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о роспуске правительственной коалиции. Это стало следствием скандала вокруг видеозаписи, на которой его заместитель, глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с неизвестной россиянкой - возможно, подставной - и предлагает ей правительственные контракты в обмен на политическую поддержку.

Штрахе подал в отставку после того, как эта запись попала в СМИ. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян. Он заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело". Его встречу проверит прокуратура страны.

Досрочные парламентские выборы в Австрии проведут в сентябре/

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также