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На выборах в Индии побеждает правящая партия

По результатам экзит-полов, Нарендра Моди останется премьер-министром.

На выборах в Индии побеждает правящая партия
Очередь к избирательному участку в одном из индийских штатов
Фото: EPA/UPG

Согласно данным экзит-полов, политическая сила премьер-министра Индии Нарендры Моди одерживает победу на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает DW.

Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с националистической партией Моди "Бхаратия Джаната парти" получит от 287 до 306 мест в 545-местном парламенте. Чтобы сформировать большинство в индийском парламенте, политическая сила должна иметь не менее 272 депутатов.

Основным соперником Моди на выборах был Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди. Однако Объединенный прогрессивный альянс во главе с Индийским национальным конгрессом будут представлять в парламенте, согласно результатам экзит-полов, лишь от 128 до 132 депутатов.

Официальные результаты выборов будут объявлены 22 мая. Политологи предупреждают, что результаты экзит-полов в Индии порой дают неточные результаты из-за масштаба выборов в стране.

Напомним, что парламентские выборы в Индии продолжались с 11 апреля.

На выборах имели право проголосовать около 900 млн человек.

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