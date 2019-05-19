На выборах в Индии побеждает правящая партия

Очередь к избирательному участку в одном из индийских штатов

Согласно данным экзит-полов, политическая сила премьер-министра Индии Нарендры Моди одерживает победу на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает DW.

Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с националистической партией Моди "Бхаратия Джаната парти" получит от 287 до 306 мест в 545-местном парламенте. Чтобы сформировать большинство в индийском парламенте, политическая сила должна иметь не менее 272 депутатов.

Основным соперником Моди на выборах был Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди. Однако Объединенный прогрессивный альянс во главе с Индийским национальным конгрессом будут представлять в парламенте, согласно результатам экзит-полов, лишь от 128 до 132 депутатов.

Официальные результаты выборов будут объявлены 22 мая. Политологи предупреждают, что результаты экзит-полов в Индии порой дают неточные результаты из-за масштаба выборов в стране.

Напомним, что парламентские выборы в Индии продолжались с 11 апреля.

На выборах имели право проголосовать около 900 млн человек.