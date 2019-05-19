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62-летнего экс-агента ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж на Китай

Мужчина передавал китайской разведке секретные документы.

62-летнего экс-агента ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж на Китай
Фото: scsgroup-consult.com

В штате Вирджиния в США осудили бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления 62-летнего Кевина Мэллори к 20 годам колонии за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«Бывший работник ЦРУ проведет 20 следующих лет в тюрьме за сговор с целью передачи информации китайском разведчику», - сказал помощник прокурора Джон Демерс.

Он добавил, что считает тревожной тенденцию, когда бывшие работники ЦРУ становятся объектами «нападения» Китая, изменяя своей стране и коллегам.

Как пишет Reuters, еще в июне 2018 года федеральный суд признал Мэллори виновным по нескольким пунктам обвинения из-за сговора для предоставления информации о национальной обороне.

Одним из доказательств в суде стало видео, на котором экс-сотрудник ЦРУ сканировал в магазине Лисбург документы с пометками "секретно" и "совершенно секретно". Он сканировал их на флешку, которую ФБР во время обыска нашло у него дома.

Напомним, ранее экс-сотрудник ЦРУ сознался в шпионаже на Китай. В прошлом году директор ФБР обвинил Китай в экономическом шпионаже.

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