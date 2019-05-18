В Австрии распалась коалиция из-за видео с "богатой россиянкой"

Канцлер Австрии Себастьян Курц вечером в субботу объявил о роспуске правительственной коалиции, пишет "Немецкая волна".

Это стало следствием скандала вокруг видеозаписи, на которой его заместитель, глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с неизвестной россиянкой - возможно, подставной - и предлагает ей правительственные контракты в обмен на политическую поддержку.

Штрахе подал в отставку после того, как эта запись попала в СМИ. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян. Он заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело". Его встречу проверит прокуратура страны.

Курц сказал, что с 2017 года у него был целый ряд тяжелых ситуаций с партнером по коалиции. "Но после вчерашнего видео я должен сказать: хватит - значит хватит", - подчеркнул Курц.

Он предложил федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные парламентские выборы "в скорейшем времени".

Речь Курца была встречена аплодисментами среди тысяч демонстрантов, следивших за ней на площади перед ведомством федерального канцлера.

Накануне немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.

Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.

Напомним, что предыдущие выборы в Австрии состоялись в 2017 году. Тогда Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца набрала 31,5% голосов (62 мандата), социал-демократы - 26,9% (52 мандата), АПС - 26% (51 мандат). Также в парламент попали две небольшие партии, у которых вместе всего 18 депутатов. Для большинства в Австрии необходимо 92 голоса, и АНП пошла на коалицию с правыми.