США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

США согласились отменить штрафные таможенные пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из Канады и Мексики. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Оттавы, распространенном в пятницу, 17 мая, пишет "Немецкая волна".

"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, выступая в Вашингтоне.

Одновременно с этим Канада снимает ответные штрафные пошлины на американские товары.

"Это большой шаг на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA", которое произойдет "в ближайшие недели", - заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо на пресс-конференции в Гамильтоне.

Как пишет "Голос Америки", соглашение требует от правительств Канады и Мексики принять меры по предотвращению транспортировки китайской стали в США через территории их стран.

"Соглашение вступает в силу уже в воскресенье. Предполагается, что оно поможет расчистить путь для ратификации нового торгового соглашения, заключенного администрацией президента Трампа с Мексикой и Канадой – двумя главными торговыми партнерами США", - сообщает издание.

В июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски, пошлинами на общую сумму в 11 млрд евро.

Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле ("the United States - Mexico - Canada Agreement", или USMCA. - ред.) было подписано лидерами трех стран в ноябре прошлого года. Данное соглашение было призвано заменить договор NAFTA, который Трамп считал невыгодным для США.