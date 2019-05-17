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Первая страна Азии легализовала однополые браки

Право на брак гарантируется Конституцией Тайваня всем гражданам.

Первая страна Азии легализовала однополые браки
Фото: EPA/UPG

Парламент Тайваня поддержал законопроект, который легализирует однополые браки. За это проголосовали 66 из 93 депутатов.

Это первая страна в Азии, принявшая такой закон, пишет Taiwan News

Он вступит в силу 24 мая.

"17 мая 2019 года на Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг в сторону настоящего равенства и сделали Тайвань лучшей страной", – написала в твиттере президент Цай Инвэнь.

Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Конституционный суд Тайваня. В 2017 году судьи решили, что основной закон гарантирует однополым парам право на брак

Напомним, что однополые браки легализованы примерно в трех десятках стран мира. Украина в их число не входит.

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