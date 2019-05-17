Первая страна Азии легализовала однополые браки

Право на брак гарантируется Конституцией Тайваня всем гражданам.

Парламент Тайваня поддержал законопроект, который легализирует однополые браки. За это проголосовали 66 из 93 депутатов.

Это первая страна в Азии, принявшая такой закон, пишет Taiwan News

Он вступит в силу 24 мая.

"17 мая 2019 года на Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг в сторону настоящего равенства и сделали Тайвань лучшей страной", – написала в твиттере президент Цай Инвэнь.

Легализовать однополые браки парламентариев ранее обязал Конституционный суд Тайваня. В 2017 году судьи решили, что основной закон гарантирует однополым парам право на брак

Напомним, что однополые браки легализованы примерно в трех десятках стран мира. Украина в их число не входит.