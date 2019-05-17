Умерла кошка Grumpy Cat

Знаменитой сердитой кошке было семь лет.

Фото: EPA/UPG

Во вторник, 14 мая, скончалась знаменитая кошка по кличке Тардар Соус, более известная как Grumpy Cat.

Об этом говорится в ее твиттере.

Смерть наступила в результате осложнений от инфекции мочевыводящих путей.

Кошке было семь лет.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Кошка стала мировой знаменитостью благодаря необычному недовольному выражению мордочки. Такая внешность связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.

Животное прославилось после того, как брат ее хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию кошки на сайте Reddit. Ее счастливая хозяйка Табата Бундесен благодаря известности своей кошки стала довольно богатой женщиной.