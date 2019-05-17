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Умерла кошка Grumpy Cat

Знаменитой сердитой кошке было семь лет.

Фото: EPA/UPG

Во вторник, 14 мая, скончалась знаменитая кошка по кличке Тардар Соус, более известная как Grumpy Cat.

Об этом говорится в ее твиттере.

Смерть наступила в результате осложнений от инфекции мочевыводящих путей.

Кошке было семь лет. 

Кошка стала мировой знаменитостью благодаря необычному недовольному выражению мордочки. Такая внешность связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом.

Животное прославилось после того, как брат ее хозяйки в сентябре 2012 года разместил фотографию кошки на сайте Reddit. Ее счастливая хозяйка Табата Бундесен благодаря известности своей кошки стала довольно богатой женщиной.

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