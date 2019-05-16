Катар: торговый партнер и перспективный инвестор. Пример для Украины

Небольшая страна, меньше средней области Украины, в целом полностью состоящая из пустыни, без серьезных запасов пресной воды. Население составляет чуть больше 2,5 млн человек, из них около 85 процентов - иммигранты. Имеет большие запасы нефти и газа, как и зависимость от поставок продовольствия. Летом 2017 года, когда ряд арабских стран- государств Персидского залива и не только, объявили ему блокаду по обвинению в помощи террористам и в связи со слишком тесным сотрудничеством с Турцией и Ираном. Тем не менее, как можно увидеть в материалах канала «Аль-Джазиры», страна отнюдь не унывает, и демарши соседей только придали ей мотивации развиваться дальше.

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Почему блокада не достигла успеха? Пример отношений с Украиной

Можно выделить два главных фактора, позволивших Катару успешно развиваться и далее. Первый - это разумеется наличие финансового ресурса. Второй – понимание как употребить этот ресурс.

Примером достаточно дальновидной политики официальной Дохи может служить развитие отношений с Украиной. Начались они еще в 2011 году после визита эмира Катара в Украину, и ответного визита тогдашнего руководства Украины в 2012 в Катар и подписания договора о стратегическом сотрудничестве. Что показательно, инициатором была именно катарская сторона, и коротко суть тогдашних предложений сводилась к простой формуле «Газ в обмен на зерно». На данный момент, согласно данным Министерства иностранных дел Украины в структуре украинского экспорта преобладает продукция сельского хозяйства – зерновые, молоко, молочные продукты. Импорт из Катара представлен продуктами химической отрасли, и имеет тенденцию к снижению. Что же до газа, то с 2018 года эта тема получила продолжение, когда президент Украины П.А. Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ. В связи с этим, хотелось бы также напомнить о выходе в январе 2019 года Катара из ОПЭК, что символизирует переориентацию страны на добычу газа как на основной источник финансовых поступлений.

И снова о безопасности – самообеспечение, оборона, дипломатия

Может сложится впечатление, что стратегия Катара – подстраховаться в сфере продовольствия, сотрудничая с такими странами, как Украина и изменить источник дохода. Но все-таки, все сложнее. Помимо того, что Катар - активный игрок на рынке сниженного газа, что иллюстрирует начало программы строительства 100 новых танкеров компанией «Катар Петролеум» для поддержания доли поставок на европейский рынок, его также можно назвать и стратегическим инвестором. Так в сентябре 2018, перед визитом эмира Катара в Германию, со стороны упомянутой компании «Катар Петролеум прозвучало заявление о том, что Катар готов участвовать в строительстве СПГ-терминалов в Германии. Недвусмысленного ответа не последовало, но и отрицания также. При этом всем, также Катар рассматривает возможность инвестировать и в развитие альтернативной энергетики, в том числе и в Украине.

Катар, например, укрепляет сотрудничество со Швейцарией, в частности в таких сферах, как информационные технологии, финансовый и банковский сектор, что показывает увеличение товарооборота на 28 процентов за 2018 год. Несмотря на возможности инвестировать в агросектор Украины, Катар продолжает активно проводить курс на повышение возможностей самообеспечения продуктами питания. Так, Абдулла бин Абдулазиз бин Турки аль-Субайе, министр по вопросам местного самоуправления и экологии, привел данные, что в 2019 году Катар может достигнуть самообеспечения молочными продуктами, 90 процентов уровня самостоятельного обеспечения рыбой, к 2021 довести самообеспечение овощами до более чем 50 процентов.

Катар продолжает закупки военной техники. Так, близится к завершению закупка 24 вертолетов у США. На итальянских верфях строятся четыре корвета, на которые будут установлены немецкие ракетные комплексы. Не отстает и дипломатический фронт – в Дохе проходят переговоры между представителями США и движения «Талибан». В 2022 Катар примет Чемпионат мира по футболу.

Соображения для Украины.

Пример Катара весьма поучителен для Украины. Размеры экономик несоизмеримы, но у Катара тоже вполне серьезные соперники, и он являет собой не просто пример успешной защиты, а и успешной контратаки по многим фронтам. А Украине впору вздохнуть об утраченных за 27 лет позициях. Военное судостроение, вертолетостроение – все это потенциально могли бы быть заказы Украины. Но на данный момент наша роль гораздо скромнее.