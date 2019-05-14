Что будет с Родиной и с нами?

Пора уже новому президенту показать, как он будет действовать на своём посту. И какой новый курс, отличный от курса Порошенко, он предлагает стране.

Фото: instagram/zeteam2019

Для Зеленского начинающаяся сегодня парламентская неделя станет первой проверкой боем. В бой он идёт на локальном участке фронта. Будет воевать с основным инстинктом народных депутатов – инстинктом самосохранения. И придётся ему volens nolens (хочешь не хочешь) снова, как перед вторым туром на «Дебаты» выбраться из виртуального шалаша в таком же виртуальном Разливе. И показать - как, с помощью каких (новых?) инструментов он будет добиваться от Верховной Рады выполнения его требования о проведении инаугурации 19 мая. Одних видеобращений «19 мая.Думайте» тут маловато будет.

Да и действительно, давно уже пора новоизбранному президенту начать проявлять хотя бы основные черты того, как он будет действовать на этом посту. И какой новый курс, отличный от курса Порошенко, он предложит стране. Поскольку идёт уже четвёртая (ни первая, ни вторая и ни третья) неделя после его впечатляющей победы во втором туре. А воз, то есть, Зе, и ныне там. Точнее – не известно где.

Забавно смотреть, как всё содержание активности избранного с поистине ошеломляющим результатом в 73% президента новой генерации свелось после выборов к отчаянной борьбе за право побыстрее – до 27 мая – усесться в президентское кресло. С тем, чтобы получить возможность в относительно легитимный (и совсем не юридически бесспорный) способ тут же распустить действующую Верховную Раду. И провести в июле досрочные выборы нового парламента, обеспечив на них своей партии и своим партнёрам хорошие результаты на волне инерции успеха-73%.

Понятно, что получив в руки мощный рычаг возможности досрочного роспуска ВР новый президент будет чувствовать себя гораздо более уверенно, чем в его отсутствие. Да и поддержка от граждан, традиционно не любящих «болтунов-депутатов» в походе против старой Рады президенту гарантирована. Доказано одним из его предшественников – в апреле 2000 года на инициированном президентом Кучмой всеукраинском референдуме 90% украинцев заявили о необходимости уменьшить число депутатов с 450 до 300, а заодно снять с них неприкосновенность.

Но так же понятно, что содержание жизни страны и её граждан не сводится исключительно к возможности/не возможности нового президента распустить старую Раду. Возможно, никто в окружении Зеленского не объяснил новоизбранному президенту, что полученные им 73% - это не голоса за него, а голоса против ещё одной президентской пятилетки Порошенко. И этот (заслуженно? – пока именно так, со знаком вопроса) выданный ему гигантский аванс доверия нужно начинать отрабатывать с первого дня после выборов. Потому что времени у него – кот наплакал.

Возможно, приближенные так же не донесли до нового гаранта эту аксиому, но у него есть всего считанные месяцы, чтобы проявить себя. Авторитетный социолог Головаха, проанализировавший общественные настроения, утверждает, что это всего шесть месяцев. Если выборы ВР будут в октябре – значит, ещё шесть месяцев форы Зеленский получит. В любом случае, через неделю первый месяц из этих шести истекает…

Ещё один важный момент: став президентом в результате широчайшего общественного консенсуса, негативного по отношению к его конкуренту, Зеленский с каждым шагом будет эту поддержку терять. В шахматах это положение называется цугцвангом – когда любой следующий ход лишь ухудшает положение игрока. Такова закономерность. Минимизировать эти потери помогает постоянно действующая грамотная стратегия коммуникации с обществом.

К примеру: ответил Зеленский достаточно резко на провокацию Путина с раздачей паспортов жителям подконтрольных Москве «ДНР-ЛНР» - и автоматом лишился поддержки основательной части электората Восточной Украины. Который голосовал за него как за «президента мира» в противовес «президенту войны» Порошенко. И надеялся, что новый президент молниеносно найдёт общий язык с Москвой и остановит войну на Донбассе.

Значит ли это, что Зеленский ответил не правильно на опасную провокаций РФ с паспортами? Нет, не значит. Он ответил правильно. Но при этом он, который обещал ежедневно убеждать жителей Донбасса в пользе НАТО, даже не попробовал донести, объяснить, обосновать свою позицию голосовавшим за него на Востоке. Хотя именно отсутствие такой коммуникации и стало одной из главных причин провальных результатов Порошенко во втором туре в областях Востока и Юга страны.

Меньше всего мне хочется пополнять ряды армии «зеленськознавців». Это такая целая новая научная дисциплина оформилась с конца прошлого года, когда стало понятно- Зеленский точно идёт в президенты. Конкретики от Зе и Ко на выборах было постоянно, мягко говоря, очень мало. Потому от гадателей, толкователей-истолкователей намерений Зеленского отбоя не было.

А после выборов в условиях практически полного отсутствия в публичном поле новоизбранного президента и полного (без практически) отсутствия его чёткой программы по основным путям развития страны только супер-ленивый не советует в ФБ и на разных других площадках новому главе государства – что именно, как и когда тот должен сделать. (Быстро, однако, забыли его классическое – «Я никому ничего не должен. Кроме своих родителей»). Уже многотомное полное собрание можно издать этих «президентских напутствий» - по аналогии в использующимся на выборах в ВР технологическим ходом «наказы избирателей кандидату».

Дело в другом. Начиная с 21 апреля, как бы кто ни относился к Зеленскому, он - наш новый президент. Мы теперь с ним все в одной лодке. Точнее, на одном корабле. Выборы капитана закончились, он – капитан, и он определяет курс, куда идёт корабль. И если он проиграет – проиграет вся страна, все мы. Поэтому нужно выигрывать. Всем.

И с капитана тут спрос –по особому счёту. Вот и ждём от него подробной карты с новым маршрутом движения. А он со своими ближайшими адъютантами закрылся в капитанской рубке, серьёзно занимается интригами против бывшего капитана Порошенко и шхуны «Старуха Рада». И вместе с адъютантами всё кормят нас, команду корабля «Украина», всё новыми «завтраками». Мол, всё нужное находится в разработке, готово на 95% и т.д. и т.п.

Тем временем, экзистенциальный вопрос, удачно сформулированный в своё время певцом Юрием Шевчуком "Доползём ли, доживём ли до ответа: "Что же будет с Родиной и с нами?" продолжает висеть в воздухе без ответа. Слегка перефразировав - "Что, Зе, будет с Родиной и с нами?"

В отсутствие пускай ещё сырых и несовершенных, но собственных и по определению новых наработок Зеленского, наш корабль будет плыть. Плыть по старому курсу и темпом, заданными его «папередниками». Хотя страна в апреле выбрала внушительным большинством другой курс. Для его реализации украинцы и избрали нового капитана корабля «Украина» с беспрецедентной поддержкой 73%.