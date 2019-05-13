Статистика еврофутбольных финалов: эрки, Эра, послеэрье

На самом деле, конечно, пятёрка крутых еврофутбольных стран состоит только из 4: Франция туда притянута за уши и не зря ближе в таблице коэффициентов к России и Португалии, чем к худшей из первых четырёх Германии.

Фото: Сергей Нужненко

Франция просто входит в список государств, чьи команды являются практически постоянными участниками 1/4 Лиги Чемпионов: именно с ней элита из 5 (а не 4) главных держав еврофутбола имеет те самые 7,05 из 8 участников этой стадии в среднем за сезон, оставляя всей прочей Европе только 0,95 места (19 за последние 20 сезонов) в 1/4 ЛЧ, без Франции же эта статистика не столь впечатляюща.

Но вот если говорить не об 1/4, а о финалах, то за всё время Лиги Чемпионов, то есть начиная с 91/92/, Франция там была лишь дважды (92/93 и 03/04).

Соответственно не входит она и в перечень тех стран, с которыми связаны эры побед в лучшем турнире мира всех времён и народов — Лиге Чемпионов УЕФА.

Первая такая эра (говорим именно о периоде ЛЧ, а не о многоРЕАЛьном её предшественнике — Кубке европейских чемпионов) была итальянской: все 7 сезонов с 91/92 по 97/98 Италия была в финалах, хотя и побеждали её клубы там лишь 2 раза из 7. Стало быть, если и эра, то не Эра, а скорее эрка Италии.

Следующей системно показала себя Испания: за 3 сезона 09/00-01/02было 4 финалиста из этой страны, и во всех этих сезонах испанцы в финалах побеждали. И была бы Эра, кабы не маленькая продолжительность величия, то есть опять эрка, не более.

После того, как в 02/03 снова напомнила о себе Италия (от неё были оба участника финала), вскоре засветилась Англия. В каждом из 5 сезонов 04/05-08/09 в финалах ЛЧ были английские команды, причём 1 раз оба участника финала. Но — лишь 2 победы, то есть снова эра не очень полноценная.

Потом случилась Германия: в 3 из 4 сезонов 09/10-12/13 немцы были в финалах, при этом в одном — обеими командами, то есть 4 финалиста за 4 сезона. Победа же была всего одна — когда обе команды были оттуда, а это на Эру не тянет.

Настоящая Эра началась сразу после. Период 13/14-17/18: все 5 сезонов — испанцы в финалах, из них дважды — двумя командами, и — 5 побед из 5!

Чуть раньше Эра эта началась в Лиге Европы: в её первых 9 сезонах 09/10-17/18 Испания была представлена в финалах 6 раз, в том числе 1 — обеими участниками. И — 6 побед в этих 6 финалах.

Теперь это закончилось. Оно и так тянулось очень долго и [почти] всем надоело. Ведь параллельно Испания побеждала и сборной: 08 — на ЧМ, 10 — на ЧЕ, 12 — опять на ЧМ. В сочетании с долгим доминированием в обеих клубных Лигах это стало напрягать широкую общественность, грозя футболу полным вымиранием главной интриги всех турниров. Только в ЛЧ за время с 08/09 по 17/18 (то есть за период, включающий и чужие эрки) было 7 побед в 10 сезонах. Надо было что-то делать.

Эта сделала Англия. С Божьей помощью. В обоих главных клубных турнирах Европы оба участника каждого из финалов представляют — все 4! — одну и ту же страну: такого не было никогда. Даже при безраздельном испанском владычестве.

И ведь грянуло — откуда не ждали: с 12/13 по 16/17 за 5 сезонов в финалах Лиги Чемпионов не было ни одной английской команды — пока ни прорвало в прошлом сезоне, а уж в этом и вовсе случилось невероятное.

Даже в каком-либо одном турнире за всё время Лиги Чемпионов с 91/92 и Лиги Европы с 09/10 одностранные финалы случались до этого только 7 раз: у Испании это было 3 раза в ЛЧ и 1 — в ЛЕ, да у Италии, Англии, Германии — по 1 разу в ЛЧ. Последний раз у НЕиспанцев такое получилось 6 лет назад. Даже в одном турнире, а не в обоих, как сейчас.

Ну, Испания — дело другое. В её 20 финалах — 14 в ЛЧ (это без КЕЧ!) и 6 в ЛЕ (тоже без предшествоваших ей соревнований) — с 24 испанскими в них участниками испанские клубы побеждали в 18 (12+6) из этих 20, то есть, выйдя в финал, проигрывали чужим только 2 раза, последний из которых был 18 сезонов назад.

Вот какого короля, вот чью Эру убил английский суперрезультат. Не столько на мастерстве — его на родине футбола на нужном для ТАКОГО уровне давно не было, и даже не столько на деньгах — а вот тут у АПЛ порядок был всегда (знаменитая лигоевропно-непобедимая Севилья была бы в английском чемпионате лишь 10-й по стоимости состава), сколько на невероятной всесокрушающей Воле, которой для столь оглушительного внезапного успеха не хватало лишь везения, а едва появилось и оно — было сметено всё. И как ни тянули, причём традиционно (например, сезон назад, да и раньше не раз), непобедимую армаду, она таки рухнула под напором Воли и Фарта, как и та испанская же Непобедимая Армада, потрёпанная англичанами при голландской поддержке (да, именно так! задолго до Аякса и Реала!) 431 год назад.