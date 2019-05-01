"Аякс" победой над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов переписал клубную историю

Накануне в столице Великобритании состоялся первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" 1:0.

Единственный мяч на счету Донни ван де Беека.

Гол 22-летнего игрока сборной Голландии ознаменовал новый рекорд амстердамского клуба: "Аякс" впервые в своей истории забил в девяти подряд выездных матчах в Лиге Чемпионов.

Кроме того, "Аякс" – третья команда, которая выиграла все выездные матчи плей-офф ЛЧ. Ранее подобное удавалось только "Баварии" и "Реалу".

Добавим, что единственный клуб, не пропустивший от подопечных Эрика тен Хага на своем поле в нынешнем розыгрыше ЛЧ было киевское "Динамо". Случилось это на квалификационном этапе турнира.

Ответная встреча в Амстердаме состоится через неделю, 8 мая.

Напомним, в своей истории амстердамский клуб четырежды выигрывал главный клубный турнир Европы. Последняя его победа датирована 1995 годом.