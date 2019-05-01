​Зеленский пообещал не подвести Украину
​Зеленский пообещал не подвести Украину
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
ГлавнаяСпорт

"Аякс" победой над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов переписал клубную историю

Амстердамцы победили в Лондоне.

"Аякс" победой над "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов переписал клубную историю
Футболисты "Аякса" рады историческому достижению
Фото: EPA/UPG

Накануне в столице Великобритании состоялся первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" 1:0.

Единственный мяч на счету Донни ван де Беека.

Гол 22-летнего игрока сборной Голландии ознаменовал новый рекорд амстердамского клуба: "Аякс" впервые в своей истории забил в девяти подряд выездных матчах в Лиге Чемпионов.

Кроме того, "Аякс" – третья команда, которая выиграла все выездные матчи плей-офф ЛЧ. Ранее подобное удавалось только "Баварии" и "Реалу".

Добавим, что единственный клуб, не пропустивший от подопечных Эрика тен Хага на своем поле в нынешнем розыгрыше ЛЧ было киевское "Динамо". Случилось это на квалификационном этапе турнира.

Ответная встреча в Амстердаме состоится через неделю, 8 мая.

Напомним, в своей истории амстердамский клуб четырежды выигрывал главный клубный турнир Европы. Последняя его победа датирована 1995 годом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также