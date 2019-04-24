Полуфиналист Лиги Чемпионов установил историческое достижение для голландских клубов

"Аякс" в этом сезоне поражал ворота соперников уже 160 раз.

В 32-м туре голландской Эредевизи "Аякс" на "Йохан Кройф Арена" уверенно разобрался с "Витессом" 4:2 и за 2 тура до финиша чемпионата продолжил лидировать в турнирной таблице.

Клуб, который с 2013 года не становился чемпионом страны, продолжает удивлять болельщиков своей результативностью.

Покер в ворота клуба и Арнема довел количество голов, забитых подопечными Эрика Тен Хага в ворота соперников, до 160-ти во всех соревнований текущего сезона, что является рекордом для нидерландских команд за всю историю, сообщает Squawka Football.

Причем в трети всех результативных атак амстердамцев принял участие вингер клуба Душан Тадич. Серб сыграл 51 матч за "Аякс", в которых забил 34 гола и 19 результативных передач.