Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд Максима Шацких в Лиге Чемпионов

Полузащитник "шпор" Сон Хын Мин сделал в этом поединке дубль.
На счету Сона стало 12 мячей в Лиге Чемпионов, и он на один мяч побил рекорд для игроков из Азии, которое принадлежало экс-форварду киевского "Динамо" - узбекистанцу Максиму Шацких.
Сон Хын Мин стал рекордсменом по голам в ЛЧ среди игроков Азии.
Полузащитник "шпор" Сон Хын Мин сделал в этом поединке дубль.
На счету Сона стало 12 мячей в Лиге Чемпионов, и он на один мяч побил рекорд для игроков из Азии, которое принадлежало экс-форварду киевского "Динамо" - узбекистанцу Максиму Шацких.