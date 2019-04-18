Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд Максима Шацких в Лиге Чемпионов

Сон Хын Мин стал рекордсменом по голам в ЛЧ среди игроков Азии.

Фото: EPA/UPG Сон Хын Мин

Полузащитник "шпор" Сон Хын Мин сделал в этом поединке дубль.

На счету Сона стало 12 мячей в Лиге Чемпионов, и он на один мяч побил рекорд для игроков из Азии, которое принадлежало экс-форварду киевского "Динамо" - узбекистанцу Максиму Шацких.