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Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд Максима Шацких в Лиге Чемпионов

Сон Хын Мин стал рекордсменом по голам в ЛЧ среди игроков Азии.

Сон Хын Мин
Фото: EPA/UPG
Сон Хын Мин
Накануне лондонский "Тоттенхэм" в безумном поединке в Манчестере проиграл "МанСити" (3:4) ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, но, за счет правила выездного гола, прошел в полуфинал турнира.

Полузащитник "шпор" Сон Хын Мин сделал в этом поединке дубль.

На счету Сона стало 12 мячей в Лиге Чемпионов, и он на один мяч побил рекорд для игроков из Азии, которое принадлежало экс-форварду киевского "Динамо" - узбекистанцу Максиму Шацких.

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