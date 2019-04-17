Акции "Ювентуса" обрушились на четверть после вылета клуба из Лиги Чемпионов

Такого катастрофического падения акций футбольного клуба давно не было.

Акции "Ювентуса" существенно подешевели за ночь после вылета команды от "Аякса" в четвертьфинале Лиги Чемпионов (1:1, 1:2), сообщает Football Italia.

Вечером во вторник за акцию туринского клуба давали 1,69 евро, но рано утром торги открылись с отметки в 1,30 евро, уточняет издание.

В течение среды стоимость акций постепенно восстанавливается и, в настоящий момент, составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее.

Стоит добавить, что "Старая синьора" потеряла 13 млн евро, оступившись в 1/4 финала ЛЧ и, кроме того, потенциально 33 млн за выигрыш турнира.