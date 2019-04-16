Украинский пловец взял золото на международном турнире и установил национальный рекорд

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на международном турнире по плаванию в Швеции Swim Open Stockholm-2019, и одновременно установил украинский национальный рекорд.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Романчук проплыл дистанцию 800 метров вольным стилем за 7 минут 42,49 секунды. Романчук побил свой же рекорд, который установил на Чемпионате Европы в Глазго в 2018 году - тогда он был на 0,47 секунды медленнее.

Напомним, Михаил Романчук стал первым в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем на проходящем в Шотландии и Германии объединенном чемпионате Европы по олимпийским летним видам спорта.