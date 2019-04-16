В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
В столице Франции сгорел собор Парижской Богоматери (обновлено)
Геннадий Труханов: «С Зеленским человеческие отношения, мне кажется, хорошие»
Геннадий Труханов: «С Зеленским человеческие отношения, мне кажется, хорошие»
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Горбатюк: Порошенко лично создавал проблемы для расследования дел Майдана
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Труханов: Палица в случае победы Зеленского может взять реванш в Одесской области
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Рейтинг Зеленского - 72%, Порошенко - 25%, - опрос КМИС
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
ГлавнаяСпорт

Украинский пловец взял золото на международном турнире и установил национальный рекорд

Украинский пловец взял золото на международном турнире и установил национальный рекорд
Михаил Романчук
Фото: EPA/UPG

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото на международном турнире по плаванию в Швеции Swim Open Stockholm-2019, и одновременно установил украинский национальный рекорд.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Романчук проплыл дистанцию 800 метров вольным стилем за 7 минут 42,49 секунды. Романчук побил свой же рекорд, который установил на Чемпионате Европы в Глазго в 2018 году - тогда он был на 0,47 секунды медленнее.

Напомним, Михаил Романчук стал первым в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем на проходящем в Шотландии и Германии объединенном чемпионате Европы по олимпийским летним видам спорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также