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"Лос-Анджелес Клипперс" установил рекорд НБА, отыграв 31 очко в матче плей-офф

"Голден Стэйт Уорриорз" не удержал преимущество на своей площадке.

Игроки &quot;Клипперс&quot; празднуют невероятный камбэк
Фото: EPA/UPG
Игроки "Клипперс" празднуют невероятный камбэк
Во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА "Голден Стэйт Уорриорз" на домашнем паркете "Оракл-Арены" в Окленде принимал "Лос-Анджелес Клипперс".

Поединок завершился фантастической победой гостей 135:131, при этом к середине третьей четверти хозяева выигрывали с преимуществом в 31 очко (89:58).

Однако удержать этот перевес "Воинны" не смогли.

Добавим, что этот камбек стал самым крупным в истории плей-офф НБА. Предыдущее достижение также принадлежало клубу из Лос-Анджелеса - "Лейкерс". В 1989 году "Озерные" проигрывали 29 очков "Сиэттл Суперсоникс", но сумели выиграть матч (97:95).

В свою очередь, предыдущее достижение "Клипперс" было установлено в апреле 2012 года, когда калифорнийцы обыграли "Мемфис Гриззлиз», уступая по ходу матча с разницей в 27 очков.

Отметим, что счет в серии стал ничейным.

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