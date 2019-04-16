"Голден Стэйт Уорриорз" не удержал преимущество на своей площадке.

Фото: EPA/UPG Игроки "Клипперс" празднуют невероятный камбэк

Поединок завершился фантастической победой гостей 135:131, при этом к середине третьей четверти хозяева выигрывали с преимуществом в 31 очко (89:58).

Однако удержать этот перевес "Воинны" не смогли.

Добавим, что этот камбек стал самым крупным в истории плей-офф НБА. Предыдущее достижение также принадлежало клубу из Лос-Анджелеса - "Лейкерс". В 1989 году "Озерные" проигрывали 29 очков "Сиэттл Суперсоникс", но сумели выиграть матч (97:95).

В свою очередь, предыдущее достижение "Клипперс" было установлено в апреле 2012 года, когда калифорнийцы обыграли "Мемфис Гриззлиз», уступая по ходу матча с разницей в 27 очков.

Отметим, что счет в серии стал ничейным.