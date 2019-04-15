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Шедевр Калитвинцева со штрафного помог "Арсеналу" победить "Ворсклу"

Киевляне минимально обыграли полтавчан в чемпионате Украины.

Шедевр Калитвинцева со штрафного помог "Арсеналу" победить "Ворсклу"
Фото: ФК "Арсенал"

Накануне в рамках 24-го тура чемпионата Украины киевский "Арсенал", который борется за выживание, на стадионе "Диниамо" имени Лобановского принимал "Ворсклу".

Первый тайм закончился безрезультативно.

С первых минут второй половины встречи в составе хозяев на поле вышел хавбек Владислав Калитвинцев. И уже спустя 12 минут 26-летний экс-игрок юношеской и молодежной сборной Украины продемонстрировал свое мастерство - сильным ударом со штрафного удара открыл счет в матче.

При этом мяч сначала ударился в перекладину, влетел за линию ворот и вылетел обратно в поле.

Гол Калитвинцева остался единственным в поединке.

Гол Калитвинцева - 2:05 трансляции.

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