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Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ (обновлено)

Украинский боксер защитил титулы чемпиона мира.

Василий Ломаченко
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко
На выходных украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Этони Кроллу в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Ломаченко отправил в тяжелый нокаут своего соперника уже в 4-м раунде.

Однако после боя украинец в интервью Top Rank заявил, что он сломал руку.

"Ломаченко уверен, что он сломал руку свою правую руку. Он сказал, что это произошло во время нокаута", - написала журналист издания Кристина Пончер в Twitter.

Обновление. Травма правой руки Василия Ломаченко, полученная во время его победного боя против Энтони Кроллы оказалась не столь серьезна, как опасались ранее, подтвердил в интервью ESPN менеджер Ломаченко Эгис Климас.

"Это простой вывих, операция не требуется", - сказал Климас после проведенного МРТ в больнице Лос-Анджелеса.

"Они вставили костяшку кисти на место, три недели в гипсе, и он будет в порядке", - уточнил Климас.

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