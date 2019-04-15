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Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины

Матч "Ингулец" – "Заря" телезрители не увидят.

Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины
Знаменитый гостевой "сектор" на стадионе в Петрово
Фото: sportarena.com

Полуфинальный матч Кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей" не покажут по телевидению.

"Дело в том, что в селе Петрово (Кировоградская область), нет необходимой инфраструктуры на стадионе для установки видео оборудования", - цитирует представителя ТК Футбол 1 isport.ua.

Добавим, что домашний матч предыдущей стадии Кубка "Ингулец" провел в соседней Александрии, где сенсационно переиграл "Карпаты" в серии пенальти.

В свою очередь, "Заря" выбила из Кубка Украины земляков "Карпат" – ФК "Львов", обыграв их в гостях (0:1). 

Добавим, что полуфинальные матчи пройдут в ближайшую среду.

Во втором полуфинале "Шахтер" встретится на выезде с СК "Днепр-1". 

Напомним, на стадионе "Ингульца" обновили гостевой сектор, который похож на клетку для хищников.

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