Сын Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК Беларуси

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Исполкома НОК, передает БЕЛТА.

Кандидатура Виктора Лукашенко была предложена в ходе заседания Исполкома и единогласно поддержана.

За сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, в первую очередь, закрепят вопросы международного сотрудничества и подготовку к крупным спортивным форумам, отмечает издание.

Отметим, вопрос в отношении кандидатуры на должность первого вице-президента НОК Беларуси будет решаться на Олимпийском собрании.

Добавим, что Виктор Лукашенко является старшим из трех сыновей в семье президента Беларуси.