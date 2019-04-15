Победителем турнира стал легендарный американский гольфист Тайгер Вудс.
В последний раз Вудс выигрывал Masters в Огасте 14 лет назад - в 2005 году. Также Тайгер выигрывал этот турнир в 1997, 2001 и 2002 годах.
Всего Вудс выиграл 15 мэйджоров (второе место в истории гольфа вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). Последний раз Тайгеру покорился турнир категории "Мэйджор" 3955 дней назад – Открытый чемпионат США-2008.
Отметим такую интересную деталь, связанную с Masters в Огасте: с 1949-го года победителю турнира вручают Зеленый пиджак. Спустя год после своей победы чемпион возвращает пиджак в клуб Augusta National, хотя он и остается его личной собственностью и хранится вместе с пиджаками других чемпионов в специально отведенной гардеробной комнате.
Напомним, в рейтинге профессиональной Ассоциации гольфистов Вудс находился на вершине в общей сложности около 12 лет.
Теперь Тайгер возвращается в строй после серии тяжелых операций и перерыва из-за проблем со здоровьем, поднявшись с 1199-го места на 12-ю позицию в рейтинге.
Father and son ♥️— Sports Illustrated (@SInow) 14 апреля 2019 г.
(via @TheMasters)pic.twitter.com/KlqRRL2z79