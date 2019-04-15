Американский гольфист в пятый раз выиграл турнир в Огасте.

Фото: EPA/UPG Тайгер Вудс в знаменитом Зеленом пиджаке

Накануне в Огасте в гольф -клубе Augusta National прошел первый "Мэйджор" этого сезона – The Masters. В этом году турнир проводился в 83-й раз.

Победителем турнира стал легендарный американский гольфист Тайгер Вудс.

В последний раз Вудс выигрывал Masters в Огасте 14 лет назад - в 2005 году. Также Тайгер выигрывал этот турнир в 1997, 2001 и 2002 годах.

Всего Вудс выиграл 15 мэйджоров (второе место в истории гольфа вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами). Последний раз Тайгеру покорился турнир категории "Мэйджор" 3955 дней назад – Открытый чемпионат США-2008.

Отметим такую интересную деталь, связанную с Masters в Огасте: с 1949-го года победителю турнира вручают Зеленый пиджак. Спустя год после своей победы чемпион возвращает пиджак в клуб Augusta National, хотя он и остается его личной собственностью и хранится вместе с пиджаками других чемпионов в специально отведенной гардеробной комнате.

Напомним, в рейтинге профессиональной Ассоциации гольфистов Вудс находился на вершине в общей сложности около 12 лет.

Теперь Тайгер возвращается в строй после серии тяжелых операций и перерыва из-за проблем со здоровьем, поднявшись с 1199-го места на 12-ю позицию в рейтинге.

Вудс празднует победу в "Мэйджоре" с сыном. Его сын родился только год спустя после US Open-2008.