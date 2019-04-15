Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко уволил Семочко
Порошенко уволил Семочко
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
ГлавнаяСпорт

"Бенфика" отказалась от 75 млн евро за своего 19-летнего тинейджера

Жоау Фелиш останется в Лиссабоне.

"Бенфика" отказалась от 75 млн евро за своего 19-летнего тинейджера
Жоау Фелиш
Фото: twitter.com/Sporf

Потрясающая игра 19-летнего хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша в этом сезоне попала на радары скаутов ведущих клубов Европы.

В частности, туринский "Ювентус", не дожидаясь окончания сезона, сделал лиссабонскому клубу заманчивое предложение, в размере 75 млн евро в обмен на трансфер Жоау, сообщает O Jogo.

Однако "орлы" оказались не впечатлены предложенной суммой и отказали клубу Криштиану Роналду.

В этом сезоне Фелиш провел 36 матчей за "Бенфику", забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Отметим, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта" (4:2) Фелиш отметился хет-триком.

Добавим, что португальцем также заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также