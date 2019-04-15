"Бенфика" отказалась от 75 млн евро за своего 19-летнего тинейджера

Потрясающая игра 19-летнего хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша в этом сезоне попала на радары скаутов ведущих клубов Европы.

В частности, туринский "Ювентус", не дожидаясь окончания сезона, сделал лиссабонскому клубу заманчивое предложение, в размере 75 млн евро в обмен на трансфер Жоау, сообщает O Jogo.

Однако "орлы" оказались не впечатлены предложенной суммой и отказали клубу Криштиану Роналду.

В этом сезоне Фелиш провел 36 матчей за "Бенфику", забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Отметим, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта" (4:2) Фелиш отметился хет-триком.

Добавим, что португальцем также заинтересован "Манчестер Юнайтед".