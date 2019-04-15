Киевское "Динамо", далеко не в сильнейшем составе, выиграло выездной поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:0).

Единственный гол на счету капитана команды Виктора Цыганкова (73-я минута).

Таким образом, "Динамо" отличилось в 19-м выездном матче чемпионата Украины подряд, повторив лучшее достижение в истории клуба.

Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018 года в проигранном матче ровенскому "Вересу" (1:3).

Также отметим, что "Динамо" в Мариуполе одержало 40-ю победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.