Порошенко выступил в роли Голобородько
Порошенко выступил в роли Голобородько
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко уволил Семочко
Порошенко уволил Семочко
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
Зеленский посоветовал Порошенко не превращаться в шоумена
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
ГлавнаяСпорт

"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины

Киевляне на выезде обыграли "Мариуполь".

"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины
Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо", далеко не в сильнейшем составе, выиграло выездной поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" (1:0).

Единственный гол на счету капитана команды Виктора Цыганкова (73-я минута).

Таким образом, "Динамо" отличилось в 19-м выездном матче чемпионата Украины подряд, повторив лучшее достижение в истории клуба.

Голевая гостевая серия "Динамо" началась 25 февраля 2018 года в проигранном матче ровенскому "Вересу" (1:3).

Также отметим, что "Динамо" в Мариуполе одержало 40-ю победу в чемпионате Украины под руководством Александра Хацкевича.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также