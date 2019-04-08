"Шахтер" не пригласил главного тренера "Динамо" на послематчевую пресс-конференцию

Александр Хацкевич не явился на встречу с журналистами.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич не удостоил своим вниманием пресс-конферецию после матча четвертьфинала Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, по пенальти 3:4).

Белорусского специалиста просто не пригласили на мероприятие, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевую пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц-зал пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, главный тренер "Динамо" ответил на вопросы журналистов в микст-зоне.