Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик обратился к своим болельщикам в связи с переходом в супертяжелый дивизион. Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте. 25 мая в Вашингтоне, штат Мэриленд, пройдет мой следующий поединок уже в новой для меня весовой категории. Мы идем в супертяжи. С Божьей помощью у нас там все получится. Heavyweight division!", - сказал Усик.

Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама из Камеруна. Поединок состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

Напомним, в последнем поединке первого тяжелого веса Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.