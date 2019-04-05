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Полкоманды "Челси" угодило в скандал, посетив ночной клуб перед матчем АПЛ

7 игроков лондонского клуба до утра развоекались перед матчем с "Вест Хэмом".

Полкоманды "Челси" угодило в скандал, посетив ночной клуб перед матчем АПЛ
Челси
Фото: EPA/UPG

3 апреля в рамках 33-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" уверенно разобрался на "Стэмфорд Бридж" с "Брайтоном" 3:0 и вернулся в борьбу за попадание в Топ-4.

После матча главный тренер "пенсионеров" Маурицио Сарри решил предоставить своим игрокам дополнительный день отдыха.

И Гэри Кэхилл, Рубен Лофтус-Чик, Итан Ампаду, Рос Баркли, Эмерсон Палмери, Дэнни Дринкуотер и Оливье Жиру решили использовать предоставившуюся возможность отдохнуть что называется по полной, посетив шикарный ночной клуб Raffles, что в нескольких минутах ходьбы от домашней арены "Челси", сообщает The Sun.

При этом футболистов особо не тревожил спортивный режим.

Самыми "дисциплинированными" оказались Кэхилл,ÐÑÑÐ¸ ÐÑÑÐ¸Ð»Ð» ÑÑÐµÐ» Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 1.30 ÑÑÑÐ° Ð² Ð±ÐµÐ»Ð¾Ð¹ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»ÐºÐµ Ð¸ Ð¿Ð¸Ð´Ð¶Ð°ÐºÐµ Лофтус-Чик 

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и Ампаду, покинувшие заведение в 1:30 ночи.

Последним из коллектива вызвал такси Баркли – это случилось в 5 утра, уточняет издание. Ð Ð¾ÑÑ ÐÐ°ÑÐºÐ»Ð¸ Ð² ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÑÑÑÐºÐµ Boston Red Sox Ð¿Ð¾ÐºÐ¸Ð´Ð°ÐµÑ ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ½ÑÐ¹ ÐºÐ»ÑÐ±При этом игрок сборной Англии держался на ногах явно нетвердо.

Ross Barkley stumbles into a taxi around 5am following a night out at Raffles Club in West London

(Рос спотыкается при посадке в кэб)

А Дринкуотер ÐÑÐ¸Ð½ÐºÑÐ¾ÑÐµÑ ÑÑÐ¼ÐµÑÐ°ÐµÑÑÑ, Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð»ÑÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¼ÐµÑÑÐ° Ð²ÑÑÑÐµÑÐ¸вообще покинул увеселительное заведение в компании двух загадочных дам.ÐÐ¾Ð»ÑÐ·Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¸Ðº Â«Ð§ÐµÐ»ÑÐ¸Â» ÐÑÐ½Ð½Ð¸ ÐÑÐ¸Ð½ÐºÑÐ¾ÑÐµÑ ÑÐ°Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð² ÑÐ°ÐºÑÐ¸ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð³Ð°Ð´Ð¾ÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²ÑÑÐ¾Ð´Ð°

Стоит отметить, что уже 8 апреля "Челси" предстоит встретиться с "Вест Хэмом" в лондонском дерби.

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