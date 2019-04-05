7 игроков лондонского клуба до утра развоекались перед матчем с "Вест Хэмом".

3 апреля в рамках 33-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" уверенно разобрался на "Стэмфорд Бридж" с "Брайтоном" 3:0 и вернулся в борьбу за попадание в Топ-4.

После матча главный тренер "пенсионеров" Маурицио Сарри решил предоставить своим игрокам дополнительный день отдыха.

И Гэри Кэхилл, Рубен Лофтус-Чик, Итан Ампаду, Рос Баркли, Эмерсон Палмери, Дэнни Дринкуотер и Оливье Жиру решили использовать предоставившуюся возможность отдохнуть что называется по полной, посетив шикарный ночной клуб Raffles, что в нескольких минутах ходьбы от домашней арены "Челси", сообщает The Sun.

При этом футболистов особо не тревожил спортивный режим.

Самыми "дисциплинированными" оказались Кэхилл, Лофтус-Чик

и Ампаду, покинувшие заведение в 1:30 ночи.

Последним из коллектива вызвал такси Баркли – это случилось в 5 утра, уточняет издание. При этом игрок сборной Англии держался на ногах явно нетвердо.

(Рос спотыкается при посадке в кэб)

А Дринкуотер вообще покинул увеселительное заведение в компании двух загадочных дам.

Стоит отметить, что уже 8 апреля "Челси" предстоит встретиться с "Вест Хэмом" в лондонском дерби.