В Харькове состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

В поединке абсолютно равных команд основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1) и всё решилось в серии пенальти.

В итоге, Андрей Пятов отбил на один пенальти больше, чем Денис Бойко, и "Шахтер" проходит в полуфинал Кубка.

Дебют поединка был за динамовцами.

Уже на 9-й минуте после небольшого пожара в штрафной площади номинальных хозяев, Денис Гармаш вторым темпом с 19-ти метров ударом с полулета открыл счет в матче 0:1.

В целом, киевляне довольно спокойно контролировали в первом тайме ход поединка.

Начало второй половины встречи ознаменовалось нелепой ошибкой защитника "Динамо" Тамаша Кадара, которую Тайсон в тандеме с Жуниором Мораесом трансформировали в ответный гол 1:1.

Спустя 5 минут глупый поступок совершил автор гола в составе "Динамо" – Гармаш, боднувший автора гола в составе "Шахтера" – Мораеса.

Рефери показал Денису красную карточку.

В свою очередь, "горняки" не успели насладиться игрой в большинстве – на 69-й минуте был удален соавтор эпизода с удалением Гармаша – Мораес.

Таким образом, оба автора голов в матче были удалены.

Абсолютный паритет соперников подчеркивает не только равный счет в основное время и в экстра-таймах, но и количество удалений и предупреждений – одно и восемь, соответственно, на команду.

В серии пенальти удачливей оказались донетчане 4:3.