В рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги лидер чемпионата – "Зенит" встречался в Москве с одним из преследователей – "Спартаком".

Матч завершился вничью 1:1.

Счет на 54-й минуте открыл украинский легионер гостей Ярослав Ракицкий, который вновь мастерски исполнил штрафной.

Примечательно, что перед исполнением штрафного удара Ярослава поцеловал в голову полузащитник Зенита Магомед Оздоев.

Фото: sport-express.ru

Это уже становится традицией. Впервые Оздоев поцеловал украинца в прошлом туре чемпионата России и тогда Ракицкий также отличился со штрафного.

Зенит в Twitter обыграл этот эпизод и привел статистику поцелуев Оздоева и Ракицкого: