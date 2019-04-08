В рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги лидер чемпионата – "Зенит" встречался в Москве с одним из преследователей – "Спартаком".
Матч завершился вничью 1:1.
Счет на 54-й минуте открыл украинский легионер гостей Ярослав Ракицкий, который вновь мастерски исполнил штрафной.
📺 Up, up and away! pic.twitter.com/RlaL7JAYA6— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 7 апреля 2019 г.
Примечательно, что перед исполнением штрафного удара Ярослава поцеловал в голову полузащитник Зенита Магомед Оздоев.
Зенит в Twitter обыграл этот эпизод и привел статистику поцелуев Оздоева и Ракицкого:
Немного статистики 🧐 #ПоцелуйМагомеда pic.twitter.com/Jtju6MXB1y— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 7 апреля 2019 г.