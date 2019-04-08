В рамках 31-го тура Ла Лиги состоялась дуэль лидера чемпионата с ближайшим преследователем – на "Ноу Камп" "Барселона" принимала "Атлетико".

Поединок завершился победой хозяев 2:0.

Каталонцы, играя с 28-й минуты в большинстве (был удален Диего Коста), дожали соперника лишь в самом эндшпиле встречи – на 85-й минуте счет открыл Луис Суарес, а двумя минутами спустя Лионель Месси удвоил преимущество "блаугранас".

Таким образом, Лео установил новый рекорд турнира: он выиграл 335-й матч в Ла Лиге.

По этому показателю Месси обошел бывшего капитана "Реала" Икера Касильяса, у которого за плечами осталось 334 победы.

За 7 туров до финиша чемпионата "Барселона" увеличила отрыв от "Атлетико" до 11 очков.

Напомним, Месси является еще и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Испании. У Лео 415 голов, и он более чем на 100 мячей опережает идущего следом Криштиану Роналду (311).