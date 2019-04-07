​Украинка Федина выиграла турнир по артистическому плаванию в Греции

Второе место заняла участница из Италии.

Украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Общая оценка Фединой составила 92,7 баллов и принесла спортсменке золотую медаль.

🥇🇺🇦💦Вітаємо Марту Федіну з перемогою на турнірі Світової серії FINA з артистичного плавання у Греції. 92,700 саме такі бали принесли нашій русалоньці золото у довільному соло.@fina1908 pic.twitter.com/O2EjPfchiX — НОК України (@OlympicUA) 7 апреля 2019 г.

Второе место заняла участница из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла теннисный турнир в Японии.