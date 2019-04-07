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​Украинка Федина выиграла турнир по артистическому плаванию в Греции

Второе место заняла участница из Италии.

Украинская спортсменка Марта Федина победила на турнире мировой серии FINA по артистическому плаванию в Греции.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Общая оценка Фединой составила 92,7 баллов и принесла спортсменке золотую медаль.

Второе место заняла участница из Италии Линда Черрути (90,1667), а бронзовая медаль досталась Жаклин Симоне из Канады (85,6633).

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла теннисный турнир в Японии.

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