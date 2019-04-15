Лукашенко пригласили в Брюссель на 10-ю годовщину "Восточного партнерства"

Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Брюссель на 10-ю годовщину организации "Восточное партнерство".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"13 мая в Брюсселе состоится обед по случаю 10-й годовщины «Восточного партнерства» под председательством президента Европейского совета Дональда Туска. Несколько источников в ЕС подтвердили эту информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко пригласили вместе с другими пятью президентами стран организации - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

В то же время в ЕС не исключают, что вместо Лукашенко Минск будет представлен министром иностранных дел Владимиром Макеем, который был на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году.

Впервые Лукашенко официально пригласили на саммит "Восточного партнерства" в Брюссель 24 ноября 2017 года.

"На предыдущих саммитах этой инициативы ЕС официальному Минску приглашения направлялись, но в довольно двусмысленной форме - мол, мы конечно, рады будем гостям, но лично президенту лучше было бы от поездки воздержаться", - пишет "Радио Свобода".

Напомним, в мае 2016 года Лукашенко впервые после снятия санкций ЕС приехал с визитом в Италию и Ватикан, которые он в последний раз посещал в 2009 году. Перед этим Лукашенко не был в странах Запада 14 лет.