С начала года Трамп собрал более 30 млн долларов на следующие выборы

Президент США Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более 30 млн долларов пожертвований на проведение своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за первый квартал 2019 года предвыборный штаб Трампа собрал 40,8 млн долларов наличными.

"С начала года Трамп собрал больше денег, чем его соперники-демократы сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис вместе взятые. Они собрали 18,2 млн и 12 млн долларов соответственно", - сказано в сообщении.

В штабе Трампа заявили, что средний размер пожертвования за 1 квартал 2019 года составил 34 доллара, при этом почти 99% пожертвований составляли 200 долларов или меньше.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Трамп заявил, что будет баллотироваться на второй срок, так как "всегда можно сделать больше".