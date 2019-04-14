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Акционеры требуют снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

Авторы заявления считают его виновным в потере 40 процентов оценочной стоимости компании.

Акционеры требуют снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook
Марк Цукерберг во время слушаний в Сенате, 10 апреля 2018.
Фото: EPA/UPG

Группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу, 12 апреля, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Требование выдвинули накануне очередного годового собрания акционеров Facebook, намеченного на 30 мая.

В документе говорится, что в результате ряда просчетов руководства компания потеряла 40 процентов оценочной стоимости, начиная с июля 2018 года. Авторы заявления возлагают ответственность за эти потери непосредственно на Цукерберга, который, по их мнению, фактически единолично управляет компанией.

"Основатель Марк Цукерберг контролирует 51 процент голосов, хотя ему принадлежит только 13 процентов акций компании", - отмечается в заявлении.

Для оптимизации работы компании предлагается, среди прочего, избрать вместо Марка Цукерберга независимого председателя совета директоров Facebook. Цукерберг занимает эту должность с 2012 года, одновременно занимая пост генерального директора.

Авторы заявления настаивают на необходимости разделить должности председателя совета директоров и генерального директора Facebook.

В списке причин, приведших к потере стоимости компании, в частности называется вмешательство России в выборы в США, распространение на базе Facebook ложной информации, скандал с Cambridge Analytica.

Напомним, в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы.

В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В феврале 2019 парламент Британии обвинил Facebook в продаже личных данных пользователей.

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