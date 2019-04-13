Ким Чен Ын выразил готовность провести третий саммит с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один саммит с президентом США Дональдом Трампом, но с определенными условиями. Об этом сообщило в субботу, 13 апреля, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Если США предложат провести третий саммит Северная Корея - США на основе правильного подхода, используя правильные методы, мы готовы к тому, чтобы встретиться еще раз", - цитируют заявление Ким Чен Ына северокорейские СМИ.

Ким Чен Ын отметил, что КНДР не будет настаивать на саммите только ради смягчения санкций, а будет до конца этого года "терпеливо" ждать, когда Вашингтон примет "мужественное решение".

"Я не буду колебаться в подписании соглашения, если только оно будет отвечать интересам КНДР и США, и будет справедливым и взаимоприемлемым. Это будет в полной мере зависеть от того, с каким отношением и, на что рассчитывая, выступят Соединенные Штаты", - цитируют лидера КНДР северокорейские СМИ.

Вместе с тем Ким отметил, что его отношение к Трампу остается "прекрасным".

Напомним, накануне Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне упомянул предыдущую встречу с Ким Чен Ыном и заявил, что третий саммит возможен. Обе предыдущие встречи были, по словам Трампа, "очень продуктивными", но переговоры - "не быстрый процесс", они будут идти "шаг за шагом". "Если все пройдет быстро, мы не достигнем правильного соглашения", - заявил Трамп.

Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.