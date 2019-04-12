Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить в стране долгожданный мир

Папа Римский Франциск поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их не возвращаться к гражданской войне. Об этом сообщает Reuters.

Фото: twitterCindy_Wooden Папа Римский Франциск целует ноги лидерам Южного Судана

Папа призвал президента страны Сальви Кийра, его бывшего заместителя Риека Мачара, который стал лидером повстанцев, и троих вице-президентов соблюдать мир и обязательства о создании правительства в следующем месяце.

"Я прошу вас, как братьев, остаться в мире. Я прошу вас сердцем, двигайтесь вперед. Будет много проблем, но они не преодолеют нас. Решайте свои проблемы, - сказал Папа Римский.

"Лидеры были потрясены, когда 82-летний Папа, страдающий от хронической боли в ногах, с помощью своих помощников стал на колени, чтобы поцеловать ноги им и нескольким другим людям в комнате", - пишет агентство.

Папа обратился к лидерам страны, поскольку в Южном Судане росло беспокойство, что мирное соглашение, которое завершило жестокую пятилетнюю гражданскую войну, может оказаться под угрозой из-за переворота в соседнем Судане.

Напомним, ранее на этой неделе президент Судана Омар аль-Башир, который руководил страной почти 30 лет, подал в отставку в результате военного переворота.