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В Молдове за вождение в нетрезвом виде будут отправлять в морг

Пойманным пьяными за рулем водителям "светят" неоплачиваемые работы в морге.

В Молдове за вождение в нетрезвом виде будут отправлять в морг
Фото: www.ufolog.ru

Власти молдавского города Ниспорены приняли решение отправлять водителей, пойманных в состоянии алкогольного опьянения, на неоплачиваемые работы в морге.

О таком способе наказания договорились в районной больнице и Бюро пробации. Главврач районной больницы подтвердила это изданию Agora.md.

По ее словам, наказанные водители будут убирать в морге, помогать с транспортировкой трупов.

Отмечается, что с декабря прошлого года в Молдове временно забирают права у водителей, которых поймали на вождении в нетрезвом виде.

Кроме того, если при проверке оказалось, что концентрация алкоголя в воздухе, который они выдыхают, превышает 0,3 мг/л, водительские права аннулируются до конца жизни.

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